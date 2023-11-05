4 أهداف للعلاج الآمن.. الناشري لـ(البلاد): نساند المرضى المحتاجين ونحافظ على قيمتهم الانسانية

البلاد ـ ياسر خليل

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية العلاج الآمن طلال محمد الناشري لـ” البلاد”، أن جمعية العلاج الآمن هي جمعية خيرية صحية مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتهتم بتقديم خدمات العلاج والتوعية والتثقيف الصحي للمرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج في محافظة جدة، بجانب تقديم الدعم والاستشارات النفسية والاجتماعية مجانًا عبر الموقع من قبل كادر متخصص في المجال الاجتماعي والنفسي وذلك في سرية تامة، وتتمثل قيم الجمعية في احترام إنسانية المريض، والاستدامة والتميز، والمصداقية والشفافية، والجودة والدقة في الأداء.

ولفت إلى أن الجمعية تركز في أهدافها على 4 محاور وهي : توفير بيئة صحية لعلاج المحتاجين ، تفعيل برنامج التطوع الصحي ، دعم المحتاجين للتنويم في المستشفيات والتحويل للعمليات الجراحية ، وإنشاء برامج توعية صحية للمجتمع للوقاية من الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن الجمعية أيضًا أطلقت طوال الفترة الماضية العديد من المبادرات الصحية لخدمة المرضى منها على سبيل المثال لا الحصر مبادرة نور الحياة وهي خاصة بعلاج مرض العيون ، مبادرة ارتواء وهي خاصة بعلاج مرضى الفشل الكلوي ، مبادرة جرعة أمل وهي خاصة بعلاج مرض السرطان ، مبادرة سلامة قلبك وهي خاصة بعلاج مرض القلب ، مبادرة تعزيز الصحة العامة وهي خاصة في رفع مستوى الوعي الصحي بين افراد المجتمع ، مبادرة عيدكم عيدنا وهي خاصة بمعايدة المرضى المنومين في المستشفيات الخاصة والعامة ، مبادرة سلامة الحاج والمعتمر ،



ومبادرة خطوة لدعم مرضى العظام ، والجمعية تهدف من خلال إطلاق المبادرات إلى مشاركة أفراد المجتمع في تلمس احتياجات اخوانهم المرضى ودعمهم ومساعدتهم في تخفيف آلامهم واكتساب اجرهم إن شاء الله ، مع التنويه

بأن جمعية العلاج الآمن تمتاز بأن جميع أعمالها ولله الحمد إلكترونية 100% ، حيث تستقبل طلبات العلاج المرضى مباشرة من خلال موقعها الإلكتروني www.smco.org.sa ، إذ يتم دراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية للمرضى وعرضها في منصة العلاج الآمن لاستقبال الدعم الخيري من أصحاب الأيادي البيضاء ، ثم يتم تعميد المستشفيات الخاصة بعلاج المرضى بكامل قيمة تكلفة العلاج من خلال البريد الاكتروني وتزويد المرضى بصورة من التعميدات ، وعند انتهاء المريض من العلاج ، يتم التأكد من حصوله على الخدمة على أكمل وجه مع الحفاظ على قيمته الانسانية .

وحول تعزيز الشراكات مع القطاعات الخاصة والعامة قال الناشري: الجمعية تسعى “لعلاج آمن” بمفهومه الأوسع ، بحيث تكون الخدمات المقدمة من الجمعية تشمل كافة الجوانب العلاجية والوقائية والتوعوية والتثقيفية الصحية وتوفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمرضى المحتاجين، إذ عززت الجمعية الشراكات مع القطاع العام والخاص لتحقيق أهدافها وتقديم خدمة علاجية آمنة.

وعن دور الجمعية في خدمة ضيوف الرحمن مضى الناشري قائلاً: تحرص الجمعية ولله الحمد في خدمة ضيوف الرحمن المعتمرين والحجاج من خلال المبادرات والتوعية الصحية ، فخدمة وأمان ضيوف الرحمن شرف لنا ولبلادنا ، إذ تبذل الدولة -أيدها الله- ممثلة في توجيه ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- جهوداً كبيرة كان لها الدور البارز في خدمة الحرمين الشريفين والقادمين إليها من حجاج ومعتمرين وزوار، على امتداد الأعوام من التسهيلات الخدمية برياً وجوياً وبحرياً، وصحياً وإيوائياً وتنظيمياً .

وخلص ” الناشري ” إلى القول:

الجمعية ترحب بمشاركة جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم ومساهماتهم بما تجود به أياديهم البيضاء لخدمة من هم في أمس الحاجة إلى خدمات الجمعية ، إذ تسعى الجمعية بكل جهودها وطاقتها الوقوف بجانب الحالات غير المقتدرة وأصحاب الظروف الخاصة ، وذلك من منطلق إنساني ، ولا يفوتني أن أسجل كل شكري وتقديري لكل من ساهم في انقاذ حالة أو علاج مريض ، سائلاً الله أن يجعل بادراتهم النبيلة في موازين حسناتهم ، ولا أخفي أن قلت إن مجتمعنا كريم ومتعاطف ومحب لأعمال الخير ، فجميع ما تحقق في الجمعية خير شاهد على ذلك.