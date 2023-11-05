17 مليار ريال استثمارات بقطاع الدواجن.. تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي

البلاد – الرياض

أكد صالح بن دخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات، والانتقال إلى مرحلة تصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى دورها المبني على خطط واستراتيجيات لتعزيز وتحقيق الاستدامة.

وأوضح أن حجم القروض المقدمة من صندوق التنمية الزراعية في قطاع الدواجن تجاوز 7 مليارات ريال بنهاية 2022م، بالإضافة إلى اعتماد خطة توسعية لضخ استثمارات جديدة في قطاع الدواجن بـ 17 مليار ريال؛ لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن من 68 % إلى 80 % كمرحلة أولى.

وذكر أنه تم اعتماد كبرى شركات إنتاج الدواجن في المملكة كشركات مستحقة لعلامة الجودة “سعودي جاب”؛ لتغطية أكثر من 1.12 مليار بيضة، وما يزيد على (800) مليون طائر “دواجن”، بما يمثل نحو 85 %، من إجمالي الإنتاج المحلي للحوم الدواجن والبيض. وأشار إلى أن تعزيز استدامة إنتاج المحاصيل الزراعية المحلية بالمملكة أسهم بشكل مباشر في زيادة وتعزيز نسب الاكتفاء الذاتي، وبالنظر إلى الإنجازات التي تحققت في مجال الزراعة وتحديدًا فيما يتعلق بزيادة الإنتاج المحلي، تم تحقيق نجاحات كبيرة؛ حيث ارتفع الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء 60 %، ومن بيض المائدة 117 %، ومن الأسماك 60 %، ومن منتجات الألبان 118 %، ومن لحوم الدواجن 68 %.

ومؤخراً اختتم المعرض الزراعي السعودي والمؤتمر التجاري الدولي دورته للعام الحالي 2023م ، بحزمة من الاتفاقيات الاستثمارية، وشارك فيه أكثر من (410) شركات عارضة من (40) دولة ، وشهدت الفعاليات إقامة ثلاثة معارض متخصصة: المعرض السعودي لتغليف الأغذية، والمعرض السعودي للأغذية الزراعية، والمعرض السعودي للاستزراع المائي، بجانب توقيع 16 اتفاقية باستثمارات تجاوزت (3) مليارات ريال، وثلاث مذكرات تفاهم لتبادل الاستشارات الفنية والاقتصادية، في خطوة مهمة لتعزيز التنمية الزراعية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع المهم، وفرصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، وتنويع مصادر الدخل في المملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وشكَّل المعرض، فرصة لرجال الأعمال والصناعيين والخبراء المحليين والإقليميين والدوليين، وتجار الجملة والمصدرين والمستوردين والمعنيين والمهتمين، للاطلاع على أحدث الأفكار والابتكارات، بمشاركة الشركات الأجنبية من عدة دول أوروبية وآسيوية، عرضت ابتكاراتها ومنتجاتها التي شملت أبرز التقنيات الزراعية الحديثة، والبيوت المحمية، والزراعة الذكية، والروبوتات الزراعية، وحلول وتقنيات مزارع الدواجن والمواشي، ومعالجة وتغليف المنتجات الزراعية، والاستزراع السمكي، ومزارع الألبان، إضافة إلى تقنيات الحاضنات الزراعية والمشاتل، وتقنيات الزراعات العمودية والمائية بالإضافة إلى الروبوتات الزراعية، وتطبيقات التحكم -عن بعد-، والمسيرات الزراعية وغيرها.