الرياضة

فيديو.. خطأ كارثي من مارتينيز بعد أيام من فوزه بأفضل حارس بالعالم!

محمد ابو الوفاaccess_time22 / ربيع الآخر / 1445 هـ       5 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
خطأ كارثي من إيميليانو مارتينيز في مباراة أستون فيلا ونوتنغهام فورست

ارتكب حارس المرمى الأرجنتيني المخضرم إيميليانو مارتينيز خطأ كارثيًا كلّف فريقه أستون فيلا الخسارة (0-2) في ملعب نوتنغهام فورست اليوم الأحد.

 

وانقاد أستون فيلا إلى خسارة بصعوبة في ملعب (ذا سيتي غراوند) لحساب الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي (2023-2024).

 

في الدقيقة 47 أخطأ مارتينيز في التعامل مع تصويبة لاعب وسط نوتنغهام فورست، البلجيكي أوريل مانغالا، لتتهادى الكرة إلى شباك فريق مدينة برمنغهام.

 

وكلّف خطأ مارتينيز فريقه خسارة المباراة، بعد أيام من فوزه بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية من فرانس فوتبول الفرنسية.

 

ولأول مرة في مسيرته الممتدة مع أستون فيلا منذ 2020، يستقبل مارتينيز هدفين من تصويبات من خارج منطقة الجزاء في مباراة واحدة، حسب منصّة أوبتا (OPTA).

 

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