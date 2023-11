فيديو.. خطأ كارثي من مارتينيز بعد أيام من فوزه بأفضل حارس بالعالم!

ارتكب حارس المرمى الأرجنتيني المخضرم إيميليانو مارتينيز خطأ كارثيًا كلّف فريقه أستون فيلا الخسارة (0-2) في ملعب نوتنغهام فورست اليوم الأحد.

وانقاد أستون فيلا إلى خسارة بصعوبة في ملعب (ذا سيتي غراوند) لحساب الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي (2023-2024).

في الدقيقة 47 أخطأ مارتينيز في التعامل مع تصويبة لاعب وسط نوتنغهام فورست، البلجيكي أوريل مانغالا، لتتهادى الكرة إلى شباك فريق مدينة برمنغهام.

وكلّف خطأ مارتينيز فريقه خسارة المباراة، بعد أيام من فوزه بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية من فرانس فوتبول الفرنسية.

ولأول مرة في مسيرته الممتدة مع أستون فيلا منذ 2020، يستقبل مارتينيز هدفين من تصويبات من خارج منطقة الجزاء في مباراة واحدة، حسب منصّة أوبتا (OPTA).

Goal!

Forest go 2-0 up just after the break! Orel Mangala's fierce shot is saved by Emiliano Martínez, but the ball skips over the line. #beINPL #NFOAVL pic.twitter.com/XJCLRaeVYe

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 5, 2023