الرياضة فاران ينضم لرونالدو في النصر

جدة – البلاد كشفت صحيفة (ذا صن) البريطانية، أن المدافع الفرنسي رافاييل فاران في طريقة إلى مغادرة مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقالت الصحيفة: إن الدولي الفرنسي مطلوب بشدة في الدوري السعودي، وأصبح مرشحاً بقوة للرحيل عن “أولد ترافورد” في يناير المقبل، لينضم على الأرجح إلى نادي النصر. وأضافت الصحيفة: “النصر يستهدف المدافع البالغ من العمر 30 عاماً، ليجتمع مجدداً مع زميله السابق، الأسطورة كريستيانو رونالدو، بعدما لعبا سوياً في ريال مدريد ومانشستر يونايتد”. وأشارت إلى أن فاران يميل إلى الموافقة على العرض السعودي المغري للغاية، في الوقت الذي يتجه فيه يونايتد للتعاقد مع مدافع جديد بضم إدموند تابسوبا من باير ليفركوزن الألماني، أو جان كلير توديبو من نيس الفرنسي، أو أنطونيو سيلفا من بنفيكا البرتغالي. يشار إلى أن النصر يضم حاليًا المدافع الإسباني إيمريك لابورت، بالإضافة إلى عبدالإله العمري وعبدالله مادو وعلي لاجامي ومحمد آل فتيل في قلب الدفاع.