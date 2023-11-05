شاهد.. هدف أراوخو “القاتل” يمنح برشلونة الفوز على سوسيداد

أحرز المدافع الدولي الأوروغوياني رونالد أراوخو هدفًا في الأنفاس الأخيرة، ليجلب انتصارًا صعبًا لحامل اللقب برشلونة على ريال سوسيداد (1-0) سهرة السبت.

لحساب مباريات المرحلة الـ12 من الدوري الإسباني للموسم الحالي (2023-2024) استطاع برشلونة العودة من ملعب ريال سوسيداد بانتصار هام للغاية.

دارت المباراة أمام 37 ألف مشجّع في مدرجات ملعب (أنويتا) معقل الفريق الباسكي في أجواء جماهيرية مشحونة، وأدارها تحكيميًا خافيير أربيرولا روخاس.

التعادل ظل مسيطرًا على أحداث المباراة، في ظل تألق حارسي المرمى، خاصة مارك أندريه تير شتيغن من برشلونة الذي أوقف 6 تصويبات خطيرة على مرماه.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، سجّل أراوخو هدفًا حاسمًا بالرأس بعد أن استلم تمريرة حاسمة طولية من زميله إلكاي غوندوغان.

الانتصار في إقليم الباسك رفع رصيد برشلونة إلى 27 نقطة في الترتيب الثالث على لائحة (لا ليغا) خلف جيرونا المتصدر (31) وريال مدريد الوصيف (28).

شاهد هدف فوز برشلونة على ريال سوسيداد