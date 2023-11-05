الرياضة دانية عقيل تستعيد المركز الثالث في كأس العالم للباها

البلاد – جدة

نجحت دانية عقيل في التألق من جديد على مدى يومَين من المسارات الصعبة لتحقق المركز التاسع بين ٣٥ مشاركاً في فئة “تي-3” (T3) للمركبات النموذجية الخفيفة ذات الدفع الرباعي، في النسخة 37 من باها بورتو أليغري 500 في البرتغال، التي شكلت الجولة السادسة وما قبل الأخيرة من ​كأس العالم لراليات كروس كانتري باها 2023​ التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات. ومع توالي مراحل الرالي وازديادها صعوبة، سرعان ما تقدمت عقيل على لوحة ترتيب المتصدرين في سيارتها “كان-أم مافريك إكس3” التي عمل فريق “ساوث ريسينج” على إعدادها، ما أهّلها احتلال المركز الثالث في الترتيب العام لفئة “تي-3” ضمن بطولة العالم لراليات الباها للعام 2023. وقالت نجمة السباقات السعودية: “منافسات نهاية الأسبوع كانت رائعة، وخضنا مراحل مميّزة، واحدة منها في الجنوب وأخرى في الشمال.” وأضافت: “أنهينا الرالي بين العشرة الأوائل، وهذا كان هدفنا. هذا يعني أننا استعدنا المركز الثالث في بطولة العالم لراليات الباها لفئة T3، وهذا ما كنا نصبو إليه.” وتابعت متحدثة عن أجواء الراي: “استمتعت حقًا بالقيادة، والأمور سارت بشكل جيد. واجهنا الكثير من الأجواء الماطرة، واضطر المنظمون إلى اختصار المسافة لبضعة كيلومترات بسبب تجمعات المياه. لكن السيارة كانت جيدة عند المنعطفات والأقسام السريعة الرائعة”. وبعد أمطار غزيرة تسببت في تجمع المياه في مناطق واسعة، بدأت فعاليات الرلي بمرحلة افتتاحية بطول 3.71 كيلومتر في كوتاداس، حيث واجهت عقيل 34 متسابقاً في فئة “تي-3”. وامتدّت مرحلة ما بعد الظهر على 61.81 كيلومتر، انطلاقاً من بونتي دي سور ومروراً ببلدة كراتو. وكانت المرحلة موحلة وزلقة للغاية بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت.

وقالت عقيل: “كانت المرحلة ممتعة، وزلقة للغاية… استمتعت بها كثيرًا. كان المسار من النوع الذي لا يرحم في حال ارتكبت خطأً حتى ولو كان صغيرًا. ولم يكن لدينا مياه للمَسّاحات ما جعل الزجاج الأمامي موحلاً بعض الشيء.” وتركّزت المنافسة يوم أمس السبت ضمن مرحلتَين بمسافة 184.37 كيلومتر و189.16 كيلومتر. وبدأت المرحلة الأولى في بونتي دي سور لتنتهي في كوتاديس بالقرب من بورتو أليغري، في حين أقيمت المرحلة الثانية بين قافيت وكوتاديس. وازدادت الظروف الجوية سوءاً مع اقتراب الرالي من نهايته، ما أجبر المنظمين على تقليص المرحلة النهائية إلى 126.90 كيلومتر لضمان سلامة المشاركين. ولم تتحسّن أحوال الطقس والمسار، لكن عقيل واصلت تقدّمها الثابت وأداءها الممتاز؛ لتثبت من جديد جدارتها وسط الظروف الجوية الصعبة. وتحظى دانية برعاية ممتدة على سنوات عدة من “عبد اللطيف جميل تويوتا”، وهي تلقت دعماً إضافياً من مجموعة “تمر”، وشركة “هيرتز” وزيوت تويوتا، وإطارات “بي إف غودريش”، إضافة الى مجموعة “مستشفيات ومراكز مغربي” و”ريد بُل السعودية”، في إطار سعيها لتحقيق المجد في العام 2023. وتُختتم كأس العالم لراليات كروس كانتري باها 2023​ التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات في رالي دبي الصحراوي الذي يقام بين 10 نوفمبر و12 منه.