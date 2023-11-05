توظيف وابتعاث في تخصصات رقمية

البلاد – الرياض

وقّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ثلاث اتفاقيات ، تستهدف الابتعاث المبتدئ بالتوظيف بالشراكة مع شركات القطاع الخاص، وذلك لتنمية القدرات الوطنية الرقمية ، إنطلاقاً من توجهات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في “مسار واعد”.

وتم التوقيع في مقر الوزارة بحضور نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ومثل في توقيع الاتفاقية وكيل الوزارة لقدرات ووظائف المستقبل إبراهيم الناصر، فيما مثّل شركة علم نائب الرئيس لقطاع رأس المال البشري منير الفهيدي ومثّل شركة عزم السعودية رئيسها التنفيذي المهندس علي البلاع، فيما مثّل مركز CYBEXPSU للأمن السيبراني الدكتور حمد الشهيل.

ويعدّ “مسار واعد” أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، والذي خُصص لدعم القطاعات الواعدة في تنمية القدرات البشرية؛ لتلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من خلال برامج ابتعاث وتدريب على رأس العمل في جهات عالمية.. وقد تقرر في المرحلة الأولى ابتعاث 104 من أبناء وبنات الوطن ضمن 10 برامج تدريبية في تخصصات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مثل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات وغيرها من تخصصات التقنيات الناشئة لسد احتياج شركات القطاع.