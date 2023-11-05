تتوّيج أبطال “المملكة” لـ”التجديف”

البلاد- الدمام
اختتم الاتحاد السعودي للتجديف بطولة المملكة للتجديف الساحلي، برعاية أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبحضور محافظ الجبيل منصور بن زيد الداود.
شارك في البطولة 47 لاعباً ولاعبة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في شاطئ دارين بالجبيل، حيث استمرت يومين، وتُعد هي الأولى من نوعها في المملكة.
وتوّج محافظ الجبيل، الفائزين بالميداليات، حيث حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق فئة فردي رجال، سلطان الشالي، والكويتي عبدالرحمن الفاضل على الميدالية الفضية، وتركي العارف على الميدالية البرونزية.
وفي فئة فردي رجال تحت 23 عامًا، حصل مؤيد الرشيدي على الميدالية الذهبية، وهاني بخاري على الميدالية الفضية، ومحمود نعمان على الميدالية البرونزية.
وحصلت الكويتية سعاد الفقعان على الميدالية الذهبية، في فئة فردي سيدات، وفاتن مرزا على الميدالية الفضية، وإيمان رفيق على الميدالية البرونزية.
وفي فئة فردي رجال ناشئين، حصل ردعان الدوسري على الميدالية الذهبية، ومحمد العبدالقادر على الميدالية الفضية، ووائل جليدان على الميدالية البرونزية، أما في فئة فردي سيدات تحت 23 سنة، فحصلت سلمى مؤمنة على الميدالية الذهبية، ونور بن محفوظ على الميدالية الفضية، وأسيل ملائكة على الميدالية البرونزية.