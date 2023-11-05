بحث جودة الأدوية الهندية في السوق السعودية

نيودلهي – واس

يشارك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، في مؤتمر الغذاء العالمي الهندي 2023م الذي تنظمه وزارة الصناعات الغذائية في الهند، بالشراكة مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، ويختتم أعماله اليوم الأحد في نيودلهي.

وخلال زيارته الرسمية إلى الهند، التقى الدكتور الجضعي بالعديد من مسؤولي الجهات الرقابية والصناعة والاستثمار من الدول الشقيقة والصديقة على هامش المعرض، كما اطلع على أبرز الأجنحة في المعرض الذي يجمع أكثر من 1000 شركة، تستعرض فرص الاستثمار والتعاون في مجال تجهيز الأغذية والتكنولوجيا والمعدات والتصنيع وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية وسلسلة التبريد والأغذية، وبيع بالتجزئة.

وبحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء ، تعزيز جودة وسلامة الأدوية مع مدير المنظمة المركزية للسيطرة القياسية على الأدوية، والتقى بشركات أدوية وأغذية وأجهزة طبية، حيث ناقش التحديات التي تواجه مصانع الأدوية لدخول السوق السعودي أو زيادة المنتجات وإيجاد الحلول المناسبة لها بحضور مجلس ترويج الصادرات الدوائية الهندية، والتحالف الهندي للأدوية، وجمعية مصنعي الأدوية الهندية، وهيئة تنمية صادرات المنتجات الغذائية والمصنعة الهندية.