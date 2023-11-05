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الوحدة يقلب الطاولة على الحزم

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع الآخر / 1445 هـ       5 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

قلب فريق الوحدة الطاولة على مضيفه الحزم، بعدما حول تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في الرس، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين.

تقدم اللاعب برونو فيانا للحزم في الدقيقة 23 من الشوط الأول، فيما أحرز عبدالعزيز نور هدفي الوحدة في الدقيقتين 70، 84 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز، رفع الوحدة رصيده للنقطة 16 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط في المركز 17.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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