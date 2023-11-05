الوحدة يقلب الطاولة على الحزم

محمود العوضي- جدة
قلب فريق الوحدة الطاولة على مضيفه الحزم، بعدما حول تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في الرس، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين.
تقدم اللاعب برونو فيانا للحزم في الدقيقة 23 من الشوط الأول، فيما أحرز عبدالعزيز نور هدفي الوحدة في الدقيقتين 70، 84 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز، رفع الوحدة رصيده للنقطة 16 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط في المركز 17.
هدددددف!⚽
برونو يسجل الهدف الأول للحزم ⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/OtXii6O9a4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 5, 2023
هدددددف!⚽
عبدالعزيز نور يسجل هدف التعادل للوحدة🔥⚽#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/EV5x6dQYzL
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 5, 2023
هدددددف!⚽
عبدالعزيز نور يضاعف النتيجة ويسجل الهدف الثاني للوحدة🔥⚽#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/rwrUh1bHOn
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 5, 2023