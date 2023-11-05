الرياضة

العروبة يتوج بذهب براعم المملكة للمصارعة النسائية

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع الآخر / 1445 هـ       5 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

اختتمت في أمس السبت سكاكا نهائيات بطولة  ‏للبراعم تحت 12 سنة، بمشاركة 61 لاعبة يمثلن أندية النصر والشباب والاتفاق والعروبة والرياض والقادسية ورأس تنورة.

وحقق العروبة المركز الأول في المجموع العام برصيد 199 نقطة، فيما حقق نادي الاتفاق المركز الثاني برصيد 189، وحل الشباب ثالثاً برصيد 167.

وقدم المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للمصارعة عبدالله المزيد، شكره وتقديره للجان العاملة في البطولة والأندية المشاركة، ولفرع وزارة الرياضة بمنطقة الجوف ونادي العروبة على تسخير كافة الإمكانيات في سبيل نجاح البطولة، مقدماً تهنئته للفرق الفائزة.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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