الأمير فيصل بن سلمان يدشن مركز تمكّن الشامل للتوحد بمحافظة ينبع

المدينة المنورة : البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مركز تمكّن الشامل للتوحد بمحافظة ينبع، والذي يستهدف تقديم الخدمات الشاملة والمتكاملة لذوي اضطراب طيف التوحد وأهاليهم، جاء ذلك خلال لقاء سموه عدداً من أهالي وأعيان ينبع في مستهل زيارته للمحافظة، والتي تأتي في إطار الاطلاع على منظومة الخدمات العامة المقدّمة لسكان وزوار محافظات المنطقة.

وخلال الاستقبال، شاهد الحضور عرضا مرئياً عن المركز الذي أُنشئ على مساحة 20 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تخدم أكثر من 500 مستفيد يومياً، ونبذة عن خدمات الرعاية والعلاج والتأهيل المقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية.

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المدينة للتوحد (تمَكُّن) المهندس محمد بن إبراهيم عباس، أن المشـروع فريدٌ من نوعه، حيث يوفر أكثر من 300 مساحة علاجية فردية في آنٍ واحد، وروعي فيه مختلف الجوانب البيئية والصحية والتشغيلية؛ ليكون أنموذجاً يحتذى به في تقديم خدمات الرعاية والعلاج والتأهيل لذوي طيف التوحد.

وأشار المهندس عباس إلى أن المركز سيعمل على استقطاب كوادر ذات كفاءات متميزة وخبرات علمية وعملية متخصصة، في حين تشمل الخدمات التخصصية التشخيص الشامل والتدخل المبكر وعلاج النطق والتخاطب وتحليل السلوك التطبيقي والعلاج الوظيفي والتأهيل المهني والتدريب والاستشارات لأسر المستفيدين بالإضافة إلى برامج الدمج المدرسي والمجتمعي.

ويُعد مركز “تمكن” الجديد في محافظة ينبع، أكبر مركز للمصابين بطيف التوحد بالمملكة وثاني مركز تدشنه جمعية المدينة للتوحد بعد مركز تمكن الشامل للتوحد في المدينة المنورة، والذي دُشّنت خدماته في ديسمبر 2021م ليقدم الخدمات العلاجية الشاملة والمتكاملة للمصابين بالتوحد وذويهم، بالإضافة إلى تقديم التدريب المستمر للأسر وتأهيلهم لاستكمال الخطة العلاجية للأطفال المستفيدين.