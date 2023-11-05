الرياضة “الأخضر” بطل لكأس العالم لـ”أوفرواتش” الإلكترونية

البلاد- جدة في إنجاز جديد للمملكة، تُوج المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية، بطلاً لكأس العالم لبطولة Overwatch، بعد فوزه على نظيره الصيني في النهائي بنتيجة 3-2، في مواجهة قوية شهدت تنافسًا كبيرًا؛ من أجل الحصول على اللقب. وهنّأ وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، المنتخب السعودي الفائز ببطولة كأس العالم لبطولة Overwatch، قائلًا: “مبروك يا أبطال.. قول وفعل”. وتعد بطولة أوفرواتش مسابقة رياضية إلكترونية تقام للعبة “Overwatch”، وتنظم من قبل شركة Blizzard Entertainment، وهي الشركة المطورة للعبة. وسبق للمنتخب السعودي تحقيق الفوز في بطولة كأس العالم للعبة أوفرواتش على كل من اليابان بنتيجة 2 / 0، وبنفس النتيجة على أمريكا وفرنسا، كما فاز أيضًا على إسبانيا بنتيجة 3 – 0، وتفوق على فنلندا 3 / 2.