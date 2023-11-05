إنطلاق “بروبتك السعودية” غداً.. تقنيات البناء وإنترنت الأشياء لمدن المستقبل

البلاد – الرياض

دعماً للإستثمار في مجال التقنية العقارية بالسوق السعودي، يُدشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل غداً الاثنين النسخة الأولى من مؤتمر “بروبتك السعودية” في العاصمة الرياض ويستمر ليومين.

يستعرض المؤتمر الذي تنظمه الهيئة ، أبرز المستجدات التقنية العقارية وتجارب المستفيدين وجلسات حوارية وورش عمل بمشاركة أكثر من 25 متحدثًا يمثلون 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويصاحبه معرض تقني عقاري بمشاركة شركات ومنصات عقارية وتقنية محلية ودولية.

وأوضحت الهيئة أنَّ المؤتمر يُعد فرصة لاجتماع المتخصصين والخبراء في التنقية مع المستثمرين ومقدمي الخدمات العقارية حيث يشارك في المؤتمر والمعرض المصاحب له عدد من المستثمرين وشركات التطوير العقاري والشركات التقنية العقارية والشركات الناشئة، كما يسهم في استقطاب أحدث الممارسات والتجارب التقنية الدولية في المجال العقاري وعرضها في السوق السعودي للاستفادة منها من خلال عقد الشراكات بين المهتمين في هذا المجال.

ويجمع المؤتمر في نسخته الأولى أنشطة رئيسية ، تتمثل في المنظومة العقارية التقنية والتي تشمل الجهات الحكومية المُشرعة للقطاع العقاري والداعمة للمشاريع الناشئة، المطورين العقارين، المنصات العقارية، الشركات الناشئة والتقنية العقارية، شركات الاستثمار الجريء، ومسرعات الأعمال ، مع قطاع التطبيقات العقارية ، التجارية ، السكنية ، السياحية ، واللوجستية بالإضافة إلى قطاع الحلول التقنية المتمثل في : إدارة الأملاك ، إدارة المرافق ، الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ، الواقع الافتراضي والمعزز ، تقنيات التمويل والرهن العقاري ، إنترنت الأشياء ، وتقنيات البناء.