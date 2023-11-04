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طريقة عمل مشروب الفراولة الوردي بالعنب

نيفين عباسaccess_time21 / ربيع الآخر / 1445 هـ       4 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة مميزة لتحضير المشروب الوردي الشهير بالعنب

المقادير اللازمة
4-5 ملاعق كبيرة من الفراولة المجففة
½ 1 كوب حليب جوز الهند
½ 2 كوب عصير عنب أبيض
6 أكياس شاي بنكهة الباشن
6 أكواب ماء
فراولة طازجة

طريقة العمل
في قدر صغير أضيفي الماء واتركيه حتى يغلي
بمجرد الغليان أطفئي النار وأضيفي 6 أكياس شاي
اتركيها تنقع لمدة 20-25 دقيقة
اتركي الشاي حتى يبرد تماماً
في الخلاط أضيفي الفراولة الطازجة وعصير العنب
امزجي معًا وضعيهم إلى الشاي المبرد
املأي كوب بالثلج وفوقه خليط الشاي وحليب جوز الهند والفراولة المجففة
ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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