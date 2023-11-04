شاهد.. مانشستر يونايتد ينتصر “بشق الأنفس” على فولهام

عاد مانشستر يونايتد بانتصار صعب من ميدان فولهام بهدف مقابل لا شيء عصر السبت، لحساب المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).

دارت أحداث المباراة في أرضية ملعب (كرافن كوتاج) معقل فولهام في العاصمة لندن، أمام قرابة 25 ألف مشجّع، بصافرة الحكم الإنجليزي جون بروكس.

سجّل هدف المباراة صانع الألعاب البرتغالي برونو فيرنانديز من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس على لائحة الـ(بريميرليغ) في حين تجمدت نقاط فولهام عند الرقم 12 في الترتيب الـ14.

شاهد هدف انتصار مانشستر يونايتد على فولهام