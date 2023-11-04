تتويج بطلات الجولة الفضية لسيدات المبارزة

الرياض- هاني البشر
اختتمت منافسات الجولة الفضية من بطولة المملكة للمبارزة (سيدات) تحت 14 عامًا وفوق 14 عامًا، التي أقيمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، بمشاركة 186 لاعبة يمثلن 22 فريقًا.
وقد توج أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزات في البطولة، بحضور نائبه محمد بوعلي، بعد أن حققت ندى عابد (النهضة) ذهبية سلاح الإبيه فوق 14 عامًا، ونالت أناهيد الخيبري (الشباب) ذهبية سلاح الشيش، فيما حصلت دانة القحطاني (الشباب) على ذهبية سلاح السيبر.
وفي منافسات تحت 14 عامًا، انتزعت هيا الدوسري (الهلال) ذهبية سلاح السيبر، ونالت آيات لدهم (النهضة) ذهبية سلح الشيش، فيما حققت ياسمين الصالح (النصر) ذهبية سلاح الإبيه.