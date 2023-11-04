استعداداً للمشـاركة في كأس العالم للأندية لكرة اليد.. أبطــال القـارات يصلون السعودية

الرياض – هاني البشر

وصل فريق جامعة كوينزلاند الأسترالي في وقت مبكر من صباح اليوم السبت؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2023” الـ (16)، التي تقام للمرة الرابعة على التوالي “في المملكة” وتحتضنها صالة وزارة الرياضة بالدمام، خلال الفترة من 07 إلى 12 نوفمبر الجاري، بمشاركة 12 ناديًا ، فيما تأكد وصول “حامل اللقب” فريق ماغديبورغ الألماني في وقت متأخر من مساء يوم غدٍ الأحد، الذي سيشهد أيضاً وصول نادي النجمة البحريني، على أن تصل أندية فوكس برلين الألماني، وكيلسي البولندي، وسان فرناندو الأرجنتيني، والأهلي المصري، وكال هيت الأمريكي، والكويت الكويتي، في أوقات متفرقة من يوم الاثنين، وسيكون فريق برشلونة الأسباني آخر الفرق الواصلة ظهر يوم الثلاثاء.

نفاد 85% من تذاكر اليوم الأول

نفدت 85% من تذاكر الحضور الجماهيري في اليوم الأول للبطولة، بعد أقل من 48 ساعة فقط من إعلان بيعها عبر المنصة المخصصة لها، حيث يشهد اليوم الأول من البطولة إقامة أربع مواجهات، أبرزها المواجهتان الجماهيريتان للفريقين السعوديين، حيث يلتقي في الساعة الرابعة فريقا النور والأهلي المصري، قبل حفل افتتاح البطولة، فيما يواجه فريق الخليج منافسه ماغديبورغ الألماني عند الساعة السابعة والنصف مساءً، وسيتم الإعلان عن تذاكر باقي أيام البطولة في وقت لاحق؛ حيث شهد موقع بيع تذاكر اليوم الأول زيارة أكثر 17 ألف مشجع تواجدوا في وقت واحد خلال بيع التذاكر.

استعدادات ممثلي الوطن.. الخليج والنور

أبدى ممثلا المملكة فريقا الخليج والنور استعدادهما التام لخوض منافسات البطولة، وحرصهما على تشريف الوطن، وتحقيق نتائج مميزة، وسط عمالقة الأندية في العالم، وأعلن كل منهما عن جاهزيته بالتعاقد مع لاعبين مميزين لتدعيم صفوفهما، والمشاركة في لقاءات ودية إعدادية للبطولة.

وتعاقد نادي النور مع الحارس التونسي مروان مقايز، واللاعب الكرواتي أنتي جودزا، واللاعب التونسي مروان شويرف لتدعيم صفوف الفريق في البطولة، لينضموا إلى اللاعبين الفرنسي حمزة الكبلوتي، ولاعب الجبل الأخضر برونو، ولاعب المواليد المصري أحمد العجيري، ويقود الفريق المدرب المصري آسر القصبي الذي تم التعاقد معه قبل أسبوعين من انطلاق البطولة.

في المقابل، تأكد غياب أبرز اللاعبين المحترفين عن تمثيل صفوف فريق الخليج اللاعب البحريني حسين الصياد بسبب الإصابة، فيما سيمثل الفريق من اللاعبين المحترفين الحارس البحريني محمد عبدالحسين، والصربيان بيتر نيناديتش وزميله نيمانيا ملادينوفيتش، والمصري محمد هاشم، والياباني توكودا، ويقودهم المدرب اليوناني ديميتريس.

انتهاء فترة التصاريح الإعلامية

أعلنت اللجنة الإعلامية للبطولة أمس الجمعة عن انتهاء فترة التسجيل لاستخراج التصاريح الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة لتغطية منافسات البطولة، حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 143 إعلاميًا بمختلف المسميات فيما تم استبعاد من لم تنطبق عليه الشروط، وسيتم توزيع البطاقات الإعلامية خلال الـ 48 ساعة القادمة.

صالة الدمام جاهزة للبطولة

باتت صالة وزارة الرياضة بالدمام جاهزة لاحتضان البطولة، حيث عقدت اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعها التنسيقي مع الجهات الحكومية صباح الخميس، لوضع اللمسات الأخيرة والتنسيق الأمني، وإعلان الجاهزية التامة قبل انطلاق البطولة، وتتسع الصالة لقرابة 4,500 متفرج، وسبق لها أن احتضنت ذات البطولة في عامي 2019 و 2022، وتعد هذه النسخة الثالثة التي تقام في صالة وزارة الرياضة بالدمام.