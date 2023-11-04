الرياضة

أخضر السنوكر يصل إلى الدوحة للمشاركة في بطولة العالم

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع الآخر / 1445 هـ       4 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- البلاد
يشارك المنتخب السعودي للسنوكر في بطولة العالم للسنوكر للست كرات والفردي والفرق، التي تنطلق منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة يوم الاثنين المقبل، وتقام خلال الفترة من 6 إلى 24 نوفمبر الجاري.

وكانت بعثة المنتخب السعودي قد وصلت إلى الدوحة عصر اليوم السبت، وضمت عضو مجلس الإدارة محمد البراقي والمدرب عمران شاهزاد، وثلاثة لاعبين هم: ” أيمن العمري وعمر العجلاني وزياد القباني”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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