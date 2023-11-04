الرياضة أخضر السنوكر يصل إلى الدوحة للمشاركة في بطولة العالم

الدمام- البلاد

يشارك المنتخب السعودي للسنوكر في بطولة العالم للسنوكر للست كرات والفردي والفرق، التي تنطلق منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة يوم الاثنين المقبل، وتقام خلال الفترة من 6 إلى 24 نوفمبر الجاري. وكانت بعثة المنتخب السعودي قد وصلت إلى الدوحة عصر اليوم السبت، وضمت عضو مجلس الإدارة محمد البراقي والمدرب عمران شاهزاد، وثلاثة لاعبين هم: ” أيمن العمري وعمر العجلاني وزياد القباني”.