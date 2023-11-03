الرياضة تتويج الفائزين بالجولة الثالثة لبطولة الدرفت ضمن بطولة السعودية تويوتا 2023

الرياض – هاني البشر

اختتمت مساء أمس الخميس منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدرفت ضمن بطولة السعودية تويوتا 2023، التي تقام في ميدان ديراب بالرياض، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والشريك الرسمي شركة عبداللطيف جميل، والشريك الإستراتيجي البنك السعودي للاستثمار، بالتعاون مع وزارة الرياضة. وتصدّر السائق عبدالهادي الحربي ترتيب فئة الهواة للجولة الثالثة تلاه فهد الرشيدي في المركز الثاني ومحمد الحربي في المركز الثالث، وفي فئة شبه المحترف، جاء السائق المعتز محمد أمين جان في صدارة ترتيب الفئة أمام عبدالعزيز نواف بامعس في المركز الثاني وفيصل آل مرضي في المركز الثالث، أما فئة المحترفين فتصدر ترتيبها السائق نيكولاس حسان سولومون، تلاه تركي زيد الزير في المركز الثاني وأكمل السائق فيصل عبدالمجيد لبيب ترتيب منصة التتويج للفئة. وبدأت فعاليات اليوم بإجراء التسجيل والتدقيق الإداري والفحص الفني للمركبات المشاركة إلى جانب اجتماع السائقين مع مدير السباق، ومن ثم إقامة السباقين الأول والثاني للجولة، وشارك في السباق 42 سائقاً وسائقة.

وتتواصل اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة لبطولة كسر الزمن ضمن بطولة السعودية تويوتا 2023، في ميدان ديراب بالرياض، على أن تقام غداً السبت منافسات الجولة الثالثة لبطولة الأوتوكروس.