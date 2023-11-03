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الهلال يعزز صدارته لـ” روشن” بنقاط الفتح
الرياضة

الهلال يعزز صدارته لـ” روشن” بنقاط الفتح

صحيفة البلادaccess_time20 / ربيع الآخر / 1445 هـ       3 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

عزز فريق الهلال صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما حقق فوزًا غاليًا على حساب مضيفه الفتح بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في الأحساء، ضمن الجولة 12 من منافسات دوري روشن السعودي.

سجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدف الهلال الأول عند الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة (3+ 90).

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 32 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد الفتح عند 23 نقطة في المركز الرابع.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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