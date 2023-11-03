الهلال يعزز صدارته لـ” روشن” بنقاط الفتح

محمود العوضي- جدة
عزز فريق الهلال صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما حقق فوزًا غاليًا على حساب مضيفه الفتح بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في الأحساء، ضمن الجولة 12 من منافسات دوري روشن السعودي.
سجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدف الهلال الأول عند الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة (3+ 90).
بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 32 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد الفتح عند 23 نقطة في المركز الرابع.
هدددددف!⚽
من علامة الجزاء.. ميتروفيتش يعلن تقدم الهلال مبكرًا في المباراة🔥⚽#دوري_روشن_السعودي#الفتح_الهلال | #SSC pic.twitter.com/3bZULcBpsz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2023
هدددددف!⚽
🎖أفضل لاعب في آسيا "سالم الدوسري" يسجل هدف الانتصار للهلال بمهارة عالية⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الفتح_الهلال | #SSC pic.twitter.com/TxDwyTOsUa
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2023