الرياضة

الفيحاء يقتنص تعادلًا ثمينًا أمام الطائي

صحيفة البلادaccess_time20 / ربيع الآخر / 1445 هـ       3 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

اقتنص فريق الفيحاء نقطة ثمينة من مضيفه الطائي، بعد أن نجح في إدراك التعادل 3/3، بعد أن كان متأخرًا 3/1

في الشوط الأول؛ وذلك في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل،

ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين.

بهذه النتيجة، رفع الطائي رصيده إلى 11 نقطة، بينما بات رصيد الفيحاء رصيده 15 نقطة.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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