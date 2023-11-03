الفيحاء يقتنص تعادلًا ثمينًا أمام الطائي

محمود العوضي- جدة
اقتنص فريق الفيحاء نقطة ثمينة من مضيفه الطائي، بعد أن نجح في إدراك التعادل 3/3، بعد أن كان متأخرًا 3/1
في الشوط الأول؛ وذلك في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل،
ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين.
بهذه النتيجة، رفع الطائي رصيده إلى 11 نقطة، بينما بات رصيد الفيحاء رصيده 15 نقطة.
في مباراة مثيرة شهدت 6 أهداف..
الطائي والفيحاء يتعادلان إيجابيًا 🤝
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي#الطائي_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/xGtlk9XtTm
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2023