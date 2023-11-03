“الغامدي” يتوج بذهبية “كمال الأجسام”

حقق لاعب المنتخب السعودي لكمال الأجسام حمدان الغامدي الميدالية الذهبية لفئة “ماسكلر فيزيك” ضمن بطولة العالم لكمال الأجسام المقامة حالياً في مدينة سانتا سوزانا الإسبانية وتستمر حتى الـ 6 من نوفمبر الجاري.
ونال لاعب الأخضر في نفس الفئة، سعد بن هاشم المركز الرابع ، ونال إبراهيم الناجم المركز السادس على مستوى العالم.
وكان أخضر كمال الأجسام استهل البطولة بتحقيق المركز الثالث وبرونزية فئة “مسكلر فيزيك” عن طريق اللاعب هتان بخاري، ونال زميله نايف الباشا المركز السادس عالمياً في نفس الفئة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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