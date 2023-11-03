الرياضة

الشباب يعمق جراح الاتحاد

صحيفة البلادaccess_time20 / ربيع الآخر / 1445 هـ       3 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالرحمن الخزيم

زاد فريق الشباب من أوجاع فريق الاتحاد بعدما حسم الكلاسيكو الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، بهدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة بدوري روشن.

سجل اللاعب كارلوس جونيور هدف المباراة الوحيد لصالح الشباب في الدقيقة 14.
بهذا الفوز، رفع الشباب رصيده إلى 15 دقيقة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 21 نقطة في المركز السادس.

  

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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