الشباب يعمق جراح الاتحاد

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
زاد فريق الشباب من أوجاع فريق الاتحاد بعدما حسم الكلاسيكو الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، بهدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة بدوري روشن.
سجل اللاعب كارلوس جونيور هدف المباراة الوحيد لصالح الشباب في الدقيقة 14.
بهذا الفوز، رفع الشباب رصيده إلى 15 دقيقة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 21 نقطة في المركز السادس.
" كارلوس جونيور " يـعـود 💪🏼 #يلا_شباب
— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) November 3, 2023