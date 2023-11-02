“فنون الطهي” تطلق سوق المزارعين في الأحساء

البلاد ــ الرياض

أطلقت “هيئة فنون الطهي”أمس، فعالية “سوق المزارعين” بنسخته الرابعة، في منتزه الملك عبد الله البيئي بالأحساء، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء، وأمانة محافظة الأحساء، لدعم المزارعين والجهات العاملة بقطاع الطهي، وإبراز المحاصيل الزراعية من خلال توثيقها والتعريف بها.

وسيتضمن السوق منصاتٍ تعرض عدداً من المنتجات الزراعية التي تشتهر بها مدينة الأحساء من شتلاتٍ زراعيةٍ، وتمورٍ، وعسلٍ، وخضارٍ، وفواكه، وورقياتٍ، إضافةً إلى منطقةٍ مخصصة للأسر المنتجة لتقديم أبرز المأكولات والمشروبات التي تتميز بها المدينة، والتي يدخل في إعدادها بعض المنتجات الزراعية، إلى جانب عددٍ من الفعاليات المصاحبة كالعروض الموسيقية الحيّة، وفعاليات مخصصة للأطفال مثل الرسم على الوجه.

وتسعى “هيئة فنون الطهي” عبر هذه الفعالية إلى تفعيل سوق المزارعين من خلال دعم المنتجات الوطنية وتسويقها محلياً وعالمياً، وتوفير منصّات تمكّن المزارعين من بيع منتجاتهم بشكل مباشر إلى المستهلكين، للإسهام في استدامة الإنتاج والاستثمار المحلّي، والنهوض بقطاع فنون الطهي بجميع مساراته واتجاهاته.