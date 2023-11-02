زراعة 180 ألف شجرة في مسيج العويصي بالحدود الشمالية

الرياض : البلاد

أنهى “المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر”، زراعة 180 ألف شجرة محلية، ضمن مشروع التشجير ب “مسيج العويصي” – وهو أحد المواقع المستهدفة بالاستزراع و إكثار البذور الرعوية في منطقة الحدود الشمالية، بنسبة إنجاز 100% من المستهدفات وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا، وذلك بزراعة الأصناف الملائمة للبيئة المحلية، منها: الطلح، والقرض، والغاف، والأثل، والغضى، والأراك، والسدر.

وتضمنت أعمال المشروع، تركيب السياج لحماية الغطاء النباتي، واللوحات الإرشادية، وخزانات وشبكة الري، والمشتل المؤقت، وأعمال الحفر للزراعة، بينما تتواصل في الوقت الحالي أعمال الري وتوفير كميات المياه المطلوبة، ورعاية الشتلات والأشجار المزروعة، والصيانة الدورية لشبكة الري واستبدال الأجزاء التالفة منها.

ويأتي هذا المشروع امتدادًا لجهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، لدعم التنمية المستدامة وزيادة المساحات الخضراء التي تؤدي بدورها إلى الارتقاء بجودة الحياة.

يذكر أن المركز، يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.