“الصحة” تنصح بشرب الماء للتخلُّص من الصداع .. الاحتراق الوظيفي.. اضطرابات نفسية واكتئاب

البلاد ــ الرياض

حثّت وزارة الصحة، على شرب الماء ومراجعة الحسابات، إذا ما شعر الفرد بالصداع أغلب الوقت في الدوام. ومن جانبه قال استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إن قلة شرب الماء من أسباب الصداع والدوخة .

وتابع خالد النمر: اشرب الكمية الكافية من السوائل التي يحتاجها جسمك من “2-3 لتر” يومياً. من جانب آخر كشفت وزارة الصحة عن خطر كبير يواجه الموظفين جراء الاحتراق الوظيفي، مؤكدة أهمية جعل بيئة العمل مريحة نفسياً وجسدياً.

وأوضحت الوزارة أن الموظفين الذين يعانون من الاحتراق الوظيفي معرضون لخطر الإصابة بالاضطرابات النفسية والاكتئاب بنسبة 180 %.



وفي سياق متصل كشفت وزارة الصحة،أن الصداع النصفي،هو نوع شائع من أنواع الصداع، والذي يسبب نوبات من الصداع الشديد، مع الإحساس بالنبض في الرأس مصحوبٌ بالغثيان والقيء والحساسية المفرطة للضوء والصوت، مع عدم القدرة على مواصلة الواجبات والأنشطة اليومية، عادةً ما يكون في جانب واحد من الرأس، ويمكن أن تسبب النوبات ألمًا شديدًا يستمر من ساعات إلى عدة أيام. كما أن هناك،الصداع النصفي،حيث توجد علامات تحذير محددة قبل بدءه مثل: “رؤية الأضواء الوامضة”. وعلى الرغم من أن أسبابه غير معروفة، إلا أنه قد يكون نتيجة نشاط غير طبيعي يؤثر بشكل مؤقت على الإشارات العصبية والكيميائية والأوعية الدموية في الدماغ، يمكن أن يرتبط الصداع النصفي بالعامل الوراثي؛ مما يعني أنه قد يكون متوارثًا في بعض العائلات.

أعراض الصداع النصفي