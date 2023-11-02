ارتفاع الأصول الأجنبية لـ “ساما”.. 2.45 تريليون ريال إجمالي قروض القطاع الخاص

البلاد – جدة

أظهرت بيانات «ساما» ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك بقيمة 12.8 مليار دولار في سبتمبر عن الشهر السابق. ووفقا للبيانات، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 1.576 تريليون ريال في سبتمبر من 1.528 تريليون ريال في أغسطس.

من جهة ثانية أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر سبتمبر، تراجعاً في التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف، بنسبة 18 % على أساس شهري إلى 5.84 مليار ريال. وفي أكتوبر المنتهي أظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”، نمو إقراض البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 9.5 % في أغسطس الماضي، على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 2.45 تريليون ريال، مقابل نحو 2.24 تريليون ريال بنهاية أغسطس من العام الماضي 2022م.

وعلى أساس شهري، ارتفع إقراض البنوك للقطاع الخاص بنسبة 0.85 % مقارنة بنحو 2.434 تريليون ريال بنهاية يوليو 2023م. ووفقاً لبيانات “ساما”، فإن إقراض المصارف للقطاع الخاص واصل نموه الشهري ليسجل أعلى مستوى في تاريخه، وتتضمن قروضا وسلفا وسحوبات على المكشوف نحو 2.36 تريليون ريال بنهاية أغسطس الماضي. وبحسب البيانات “ساما”، فإن الودائع المجمعة للبنوك السعودية ارتفعت بنحو 10 % في أغسطس الماضي، إلى نحو 2.47 تريليون ريال على أساس سنوي، مقابل نحو 2.24 تريليون ريال في أغسطس 2022م. وبلغت أرباح البنوك العاملة في المملكة 6.63 مليار ريال في أغسطس من العام الحالي، قبل الزكاة والضريبة، مقابل نحو 6.59 مليار ريال في أغسطس 2022م، بارتفاع 0.6 %.

وكان تقرير حديث لوكالة “ستاندرد آند بورز”، قد أشار إلى أن برنامج رؤية المملكة 2030، يوفر حافزاً للنمو للبنوك السعودية التي ستستمر بالمساهمة في زيادة العائد على الأصول مقارنة بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي ، متوقعا أن تحقق البنوك السعودية عائداً على الأصول بنسبة 2.2 % في العام الجاري 2023م.