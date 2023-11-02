إِبقاء التلاميذ في المنازل يمنع انتشار العدوى.. استشاري: لا ترسلوا أطفال الإنفلونزا إلى المدارس

جدة – ياسر خليل

شدد الدكتور محمد عبدالرحمن حلواني استشاري مكافحة العدوى على أهمية إعطاء الانفلونزا الاهتمام اللازم خاصة مع دخول فصل الشتاء وعدم التساهل والإهمال بالاحتياطات الوقائية ، داعياً الآباء بعدم إرسال أبنائهم إلى المدرسة متى ما كانوا مصابين بأي أعراض تنفسية .

وقال إن الإنفلونزا مرض فيروسي تنفسي شديد العدوى يصيب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم كل عام بسبب تغير الجو ودخول فصل الشتاء خاصة طلاب المدارس، بسبب زيادة الطلاب في مكان مغلق ، حيث تصبح الفصول أرضًا وبيئة خصبة لانتشار الفيروس ، لذا من الأهمية رفع مستوى الوعي بين الطلاب وأولياء الأمور حول أهمية منع انتشار الأنفلونزا في المدارس ، من خلال عدم إرسال التلاميذ المرضى إلى الفصول الدراسية.

وعن طرق انتقال العدوى أوضح حلواني: تنتشر الأنفلونزا بسهولة من خلال الرذاذ التنفسي عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب ، وتوفر المدارس بيئة مثالية لازدهار الفيروس بسبب الاتصال الوثيق بين الطلاب في الفصول الدراسية ووجود الطاولات القريبة من بعضها البعض ، وكثرة استخدام الاغراض المشتركة بين الطلاب بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يكون لدى الأطفال أجهزة مناعية أضعف مقارنة بالبالغين، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا وانتشارها .

ولفت إلى أنه قد يكون للأنفلونزا عواقب وخيمة على صحة الطلاب وتعليمهم ، حيث يعاني الطلاب المصابون من أعراض مثل الحمى والسعال والتهاب الحلق والتعب وآلام الجسم والصداع ، وذلك يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قدرتهم على التركيز في الفصل والأداء الأكاديمي ، وبجانب ذلك فأنه إذا أصيب عدد كبير من الطلاب بالمرض في وقت واحد، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل الأنشطة المدرسية المنتظمة ويؤدي إلى زيادة التغيب. وأردف : يعدّ رفع مستوى الوعي حول انتشار الأنفلونزا في المدارس أمرًا بالغ الأهمية لمنع تفشي المرض ، إذ يجب أن يفهم الطلاب أن الذهاب إلى المدرسة أثناء المرض لا يعرض صحتهم للخطر فحسب، بل يعرض أيضًا رفاهية أقرانهم للخطر ، لذا يجب تثقيف الآباء والطلاب حول أهمية إبقاء أطفالهم في المنزل عندما تظهر عليهم أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.