موجز اقتصادي

غرفة حائل

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان ” الإدارة المالية والتمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” وتستهدف أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ‏ورواد الأعمال والمهتمين بالمجال، ‏بمقر ‏الغرفة‏. ‏ وتتناول الورشة ‏مفهوم وأهداف الإدارة المالية في المنشآت التجارية وأهمية القوائم المالية والملف الاستثماري، بالإضافة إلى إدارة السيولة.

ربط تقني

وقع صندوق التنمية العقارية ومركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، اتفاقية مشتركة للربط التقني، وذلك على هامش معرض ريستاتكس العقاري بالشرقية، وذلك استمراراً للجهود المشتركة لتعزيز التكامل التقني وأتمتة الإجراءات المشتركة بين الطرفين. ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، فيما مثّل “إنفاذ” الرئيس التنفيذي حسين بن يحيى الحربي.

الشركات الناشئة

استضافت جامعة أمِّ القُرى ممثَّلة في معهد الابتكار وريادة الأعمال ، الحفل الختامي لبرنامج ما قبل الاحتضان، الذي أطلقته الهيئة العامَّة للمنشآت الصَّغيرة والمتوسطة “منشآت” شهر سبتمبر الماضي، ضمن مبادرة الشركات الناشئة الجامعية، ونتج عنها احتضان 15 فكرة ريادية, تم تطويرها بالتعاون مع فريق مختص من المعهد.