بنك التصدير والاستيراد .. مظلة تمويلية وتأمينية للصادرات السعودية

البلاد – الرياض

تعزيزا للصادرات غير النفطية وتنويعها وزيادة تنافسيتها العالمية ، يقدم بنك التصدير والاستيراد السعودي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التمويلية والتأمينية المصممة خصيصاً لتمكين أنشطة التصدير للسلع والخدمات سعودية المنشأ.

وتشمل المنتجات والخدمات : تمويل الصادرات، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية تعزز الثقة في الصادرات السعودية، وتمكنها من دخول أسواق جديدة، وتحميها من مخاطر عدم سداد المستوردين.

ومن بين هذه الخدمات والمنتجات التي أثْرَتْ منظومة التصدير، تبرز وثيقة تأمين ائتمان الصادرات كواحدة من أهم المنتجات التي يقدمها البنك، إذ توفر للمصدرين السعوديين تغطية ضد مخاطر عدم سداد المشترين الدوليين في حال حدوث مخاطر تجارية أو سياسية.

وتنقسم وثيقة تأمين ائتمان الصادرات إلى نوعين، أولهما “الوثيقة الشاملة” التي توفر خدمات التأمين لعدة مشترين ويتم تجديدها سنويًا، وتصل نسبة التغطية فيها إلى 95 %. بينما توفر الوثيقة الأخرى وهي “الوثيقة المحددة” خدمات التأمين لمشترٍ واحد، وتكون صالحة لمدة محددة سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، مع نسبة تغطية تصل حتى 90 %. وفي الحالتين تتمثل خصائص الوثيقة كونها تدعم المصدر السعودي وتستخدم لتأمين مبيعات الصادرات السعودية من السلع، أو تأمين الخدمات للمشترين الدوليين، كما يتطلب الأمر في حال كانت وثيقة التـأمين للصادرات متجددة من المصدرين السعوديين، الإبلاغ عن الشحنات ودفع قسط التأمين للحصول على التغطية دون أي ضمانات.

وتشمل وثيقة تأمين ائتمان الصادرات عدة مزايا تدعم حركة التصدير لدى الشركات السعودية المصدرة، من بينها: توسيع قاعدة العملاء في الأسواق الحالية باستخدام غطاء التأمين، والنفاذ إلى أسواق جديدة، وأيضًا المساعدة في تنمية العلاقة بين المصدرين والمستوردين الدوليين، وتعزيز الثقة في المنتجات والسلع السعودية، وزيادة قدرتها التنافسية أمام المشترين، عن طريق تمديد فترات الدفع والاستغناء عن خدمة الاعتمادات المستندية. كما تتيح الوثيقة الاطلاع على الجدارة الائتمانية المستمرة للمشتريين. وللاستفادة من مزايا وثيقة تأمين ائتمان الصادرات بإمكان أي عميل تعبئة نموذج طلب الخدمة عبر الموقع الإلكتروني لبنك التصدير والاستيراد السعودي، ويقوم بتسمية نموذج الطلب الأولي لتأمين المصدر، على أن يقوم العميل بتعبئة البيانات الأساسية، واسم المنشاة، وبياناته الخاصة، والتأمين المطلوب، وتوضيح ما إذا كان العميل يقوم بالتصدير حاليًا أم لا وبعدها يتم تقديم الطلب، وفي حال قبوله ينتقل العميل من خلال الموقع الإلكتروني إلى نموذج اعرف عميلك.