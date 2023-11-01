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القتل قصاصاً لمواطن طعن جدته بقطعة زجاج وكتم أنفاسها

صحيفة البلادaccess_time18 / ربيع الآخر / 1445 هـ       1 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الأربعاء) بمنطقة جازان حُكم القتل قصاصًا بـ / حسن بن سالم بن شوعي عشي كعبي – سعودي الجنسية – إثر إقدامه على قتل جدته / عيش بنت محمد بن علي كعبي – سعودية الجنسية -، وذلك بطعنها بقطعة زجاج وكتم أنفاسها بيده مما أدى إلى وفاتها بقصد سلبها.

وبحسب بيان الداخلية فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه , والحكم بقتله قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا ، وأيد من مرجعه.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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