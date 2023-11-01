القتل قصاصاً لمواطن طعن جدته بقطعة زجاج وكتم أنفاسها

البلاد : متابعات

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الأربعاء) بمنطقة جازان حُكم القتل قصاصًا بـ / حسن بن سالم بن شوعي عشي كعبي – سعودي الجنسية – إثر إقدامه على قتل جدته / عيش بنت محمد بن علي كعبي – سعودية الجنسية -، وذلك بطعنها بقطعة زجاج وكتم أنفاسها بيده مما أدى إلى وفاتها بقصد سلبها.

وبحسب بيان الداخلية فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه , والحكم بقتله قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا ، وأيد من مرجعه.