العروبة يعبر القادسية ويعزز صدارته لـ ” يلو”

خالد الحامد- حائل
عزز فريق العروبة صدارته لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، عقب فوزه على منافسه القادسية 1 – صفر خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بالجوف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.
ويدين العروبة بالفضل في فوزه للاعبه بين نكولولو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77. وشهدت المباراة سيطرة عرباوية على أغلب فترات اللقاء.
بهذه النتيجة ينفرد العروبة بالصدارة برصيد 24 نقطة، فيما توقف رصيد القادسية عند 20 نقطة بالمركز الثاني.
د77‘⚽️ هدف لـ @ALOROBAH_FC
بين نكولولو يفتتح التسجيل 👏#العروبة_القادسية #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/j0SaUOngn9
— دوري يلو (@FDL_KSA) November 1, 2023