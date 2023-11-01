الرياضة

العروبة يعبر القادسية ويعزز صدارته لـ ” يلو”

صحيفة البلادaccess_time18 / ربيع الآخر / 1445 هـ       1 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

خالد الحامد- حائل
عزز فريق العروبة صدارته لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، عقب فوزه على منافسه القادسية 1 – صفر خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بالجوف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

ويدين العروبة بالفضل في فوزه للاعبه بين نكولولو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77. وشهدت المباراة سيطرة عرباوية على أغلب فترات اللقاء.

بهذه النتيجة ينفرد العروبة بالصدارة برصيد 24 نقطة، فيما توقف رصيد القادسية عند 20 نقطة بالمركز الثاني.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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