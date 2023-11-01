ارتفـــاع استثمارات الأجانب

البلاد – الرياض

شهدت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي، ارتفاعا إلى 10.81 % من إجمالي السوق ، لتبلغ من دون أرامكو 301.84 مليار ريال ، وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر المنصرم ، مقارنة بـ 10.78 % بنهاية الأسبوع الذي سبقه.

وبالنسبة لملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، فقد ارتفعت خلال نفس الأسبوع من 2.17 % الى 2.20 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة من دون أرامكو، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 61.4 مليار ريال.

وارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب بدون أرامكو شاملة الشركاء الاستراتيجيين من 12.23 % الى 12.28 %، وبلغت قيمتها 342.84 مليار ريال.

وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين ، ويمثل الملاك الأجانب المؤسسون بدون أرامكو ما نسبته 1.47 % من إجمالي ملكية الأجانب في السوق خلال الأسبوع ما يعادل 41 مليار ريال.