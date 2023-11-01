أمير حائل يتفقد استعدادات بطولة جمال الخيل العربية

الرياض – هاني البشر

تفقد الأمير عبدالعزيز بن سعد امير منطقة حائل، الأربعاء، الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق بطولة حائل لجمال الخيل العربية الأصيلة بنسختها الثانية في منتزه المغواة، الخميس، بإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة والمنظمة الطولية «الإيكاهو» المعنية بجمال الخيل العربية.

ورحب أمير حائل في تصريح صحافي بكافة زوار المنطقة والمشاركين في البطولة، مؤكدًا أن تواصل نجاحات البطولة منذ انطلاقتها الأولى يفتح آفاقًا أوسع لتصور أكبر وأشمل خلال النسخ المقبلة، بعد أن أصبحت حائل بوابة تجمع مختلف هواة وأصحاب مرابط الخيل العربية الأصيلة في مناطق السعودية كافة.

وتنظم البطولة في الفترة 2-4 نوفمبر الجاري في منتزه المغواة، وبمتابعة من عادل آل الشيخ وكيل إمارة منطقة حائل المشرف العام على البطولة، ويقود التحكيم لجان تحكيم دولية ومحلية وفق الضوابط وشروط المسابقات للخيل العربية الأصيلة، حيث يشارك فيها 227 جواداً من مختلف مناطق السعودية تتنافس على جميع الفئات السنية والتأهل للبطولات النهائية لـ6 بطولات وبرعاية ذهبية للمنافسات.