أخضر الأثقال بطلًا لناشئي العرب ووصيفاً للشباب والكبار

البلاد- جدة
حقق أخضر رفع الأثقال للناشئين البطولة العربية لرفع الأثقال التي أقيمت بجمهورية مصر العربية، كما حقق أخضر رفع الأثقال للشباب والكبار المركز الثاني، فيما نال أخضر رفع الأثقال للسيدات المركز الثالث لفئة الناشئات والشابات والكبار. وقد شارك بالبطولة أكثر من 230 لاعبًا ولاعبة مثلوا 12 دولة عربية.
وقد حصد رباعو ورباعات أخضر الأثقال 24 ميدالية ذهبية و45 ميدالية فضية و37 ميدالية برونزية، بتحقيق الرباع محمد المرزوق 6 ميداليات ذهبية لوزن 73 كجم في فئتي الناشئين و الشباب ( الخطف والنتر والمجموع) وكذلك فضية المجموع، وبرونزيتي النتر والخطف لفئة الكبار، ونال الرباع أمجد غانم 6 ميداليات ذهبية لوزن 55كجم في فئتي الشباب والكبار( الخطف للكبار والشباب والنتر للكبار والشباب والمجموع للكبار، والشباب) فيما حصد الرباع هاشم الخضراوي 3 ميداليات ذهبية لوزن 61 في فئة الكبار( الخطف والنتر والمجموع) و3 ميداليات برونزية لفئة الشباب في نفس الوزن(الخطف والنتر والمجموع) وحصل الرباع عبدالله الأحمد على 3 ميداليات ذهبية لوزن 96 كجم في فئة الناشئين(الخطف والنتر والمجموع) و3 ميداليات فضية لفئة الشباب( الخطف والنتر والمجموع).
ونال الرباع عبدالله القيصوم ذهبيتي النتر والمجموع وفضية الخطف لوزن 102 كجم لفئة الناشئين وبرونزيتي النتر والمجموع وفئة الشباب، وحصل الرباع محمد العجيان على ذهبية الخطف وفضيتي النتر والمجموع لفئة الناشئين لوزن 49 كجم، وحقق محمد الوباري فضية النتر وبرونزية المجموع لفئة الناشئين لوزن 55 كجم، وحقق الرباع إسماعيل آل صويلح فضيتي النتر والمجموع و برونزية الخطف لوزن 89 كجم لفئة الكبار، وحصل الرباع عبدالرحمن البلادي على فضية الخطف وبرونزية المجموع لوزن 73 كجم لفئة الكبار.
وحقق الرباع عباس آل مهدي فضيتي النتر والمجموع وبرونزية الخطف لوزن 81 كجم لفئة الناشئين، وحصل الرباع يوسف المدرهم على فضية النتر وبرونزيتي الخطف والمجموع لوزن 81 كجم لفئة الشباب، وحقق الرباع منتظر المحسن فضيتي النتر والمجموع وبرونزية الخطف لوزن 102+ لفئة الناشئين و 3 ميداليات فضية ( الخطف والنتر والمجموع) لوزن 109 كجم لفئة الشباب، و3 ميداليات فضية ( الخطف والنتر والمجموع) 109 كجم لفئة الكبار، ونال حسن آل راضي 3 ميداليات فضية ( الخطف والنتر والمجموع) لوزن 109+ كجم لفئة الكبار.
وحصل الرباع محمد المحيميد على فضيتي الخطف والمجموع وبرونزية النتر لفئة الناشئين لوزن 61 كجم، وحقق الرباع محمد الزوري 3 ميداليات فضية في منافسات وزن 67 كجم لفئة الناشئين وفضيتي النتر والمجموع وبرونزية الخطف لفئة الشباب وبرونزية النتر لفئة الكبار، وحصل الرباع محمد الحليو على 3 ميداليات برونزية لفئة الناشئين لوزن 67 كجم وبرونزية فئة الشباب في النتر، فيما حققت الرباعة العنود الشهري على 3 ميداليات ذهبية في منافسات وزن 59 كجم لفئة الكبار، وحصلت الرباعة غادة عبدالرحمن على 3 ميداليات فضية في منافسات وزن 45 كجم لفئة الكبار، ونالت الرباعة نجود خرمي 6 ميداليات فضية في منافسات وزن 81 كجم لفئتي الشباب والكبار( الخطف والنتر و المجموع).
وحصدت الرباعة ليان القرشي 6 ميداليات برونزية في منافسات وزن 76 كجم لفئتي الناشئين والشباب( الخطف والنتر والمجموع) وحصلت الرباعة فاطمة الخواهر على 3 ميداليات برونزية في منافسات وزن 64 كجم لفئة الكبار، وحققت الرباعة رفيف مطلق على 3 ميداليات فضية في منافسات وزن 64 كجم لفئة الناشئين و3 ميداليات برونزية في فئة الشباب، ونالت الرباعة غلا خير الله على 3 ميداليات برونزية لوزن 81+ كجم لفئة الناشئين (الخطف والنتر والمجموع)، و3 ميداليات برونزية لوزن 87 كجم لفئة الشباب( الخطف والنتر والمجموع).