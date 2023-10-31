النصر يعبر الاتفاق ويتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالله الفهيدي- مشاري البجيدي
قاد السنغالي ساديو ماني فريقه النصر للتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه على فريق
الاتفاق بهدف وحيد، سجله ماني في الدقيقة 107 من زمن الشوط الإضافي الثاني، وذلك بعد انتهاء الوقت
الأصلي للقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالتعادل السلبي ضمن مباريات دور الـ 16
من منافسات البطولة.
🎥 الهدف الأول لـ @AlNassrFC ⚽️
⏰ '107 ساديو ماني#النصر_الاتفاق 1 – 0#أغلى_الكؤوس 🏆pic.twitter.com/oCUAUJ6OqH
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) October 31, 2023