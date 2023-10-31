الرياضة

النصر يعبر الاتفاق ويتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

صحيفة البلادaccess_time17 / ربيع الآخر / 1445 هـ      31 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالله الفهيدي- مشاري البجيدي

قاد السنغالي ساديو ماني فريقه النصر للتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه على فريق

الاتفاق بهدف وحيد، سجله ماني في الدقيقة 107 من زمن الشوط الإضافي الثاني، وذلك بعد انتهاء الوقت

الأصلي للقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالتعادل السلبي ضمن مباريات دور الـ 16

من منافسات البطولة.

 

 

 

 

 

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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