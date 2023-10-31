الرياضة

أبها يُقصي الأهلي من كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time17 / ربيع الآخر / 1445 هـ      31 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- سلطان منصور

فجر فريق أبها مفاجأة من العيار الثقيل وأقصى نظيره الأهلي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف على أرضه ووسط جماهيره في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة.

سجل هدف الأهلي الوحيد رياض محرز في الدقيقة 45+8 من ركلة جزاء، فيما سجل ثنائية أبها أحمد عبده، وإيكامبي في الدقيقتين 45+2 و67 من عمر المباراة.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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