أبها يُقصي الأهلي من كأس الملك

محمود العوضي- جدة
تصوير- سلطان منصور
فجر فريق أبها مفاجأة من العيار الثقيل وأقصى نظيره الأهلي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف على أرضه ووسط جماهيره في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة.
سجل هدف الأهلي الوحيد رياض محرز في الدقيقة 45+8 من ركلة جزاء، فيما سجل ثنائية أبها أحمد عبده، وإيكامبي في الدقيقتين 45+2 و67 من عمر المباراة.
رأسية أحمد عبده تعلن تقدم أبها⚽🔥
الأهلي 0 × 1 أبها #الأهلي_أبها
#أغلى_الكؤوس | #SSC pic.twitter.com/qKoqqHbdQn
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 31, 2023
هدددددف!
من علامة الجزاء.. رياض محرز يدرك التعادل للأهلي⚽🔥
الأهلي 1 × 1 أبها #الأهلي_أبها
#أغلى_الكؤوس | #SSC pic.twitter.com/Fofbmf5p71
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 31, 2023
هدددددف!
إيكامبي يضيف الهدف الثاني لـ أبها⚽🔥
الأهلي 1 × 2 أبها #الأهلي_أبها
#أغلى_الكؤوس | #SSC pic.twitter.com/8TuX21EfZU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 31, 2023