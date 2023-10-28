فيديو.. هدف تاريخي و”قياسي” من غوندوغان في الكلاسيكو

سجّل لاعب وسط برشلونة، إلكاي غوندوغان هدفًا ضد ريال مدريد في أول كلاسيكو له على الإطلاق، في المباراة التي دارت بين الفريقين اليوم السبت.

برشلونة يستضيف نظيره ريال مدريد في ملعب (مونتغويك) بإقليم كاتالونيا لحساب الجولة الـ11 من الدوري الإسباني للموسم الحالي (2023-2024).

واستطاع غوندوغان (33 عامًا) افتتاح التسجيل في اللقاء بالدقيقة السادسة؛ بعدما اخترق عمق دفاعات الفريق الملكي، ليسجّل رقمًا قياسًا جديدًا.

وسجّل غوندوغان ثاني أسرع هدف لبرشلونة في تاريخ الكلاسيكو بالقرن الـ21، بعد هدف البرازيلي نيمار عام 2014، بعد 4 دقائق فقط من البداية.

كما أصبح غوندوغان اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الأوروبية الذي سجّل في كلاسيكو الكرة الإسبانية، وديربي مانشستر، ومباراة الكلاسيكير.

شاهد هدف غوندوغان في الكلاسيكو