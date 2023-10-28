ضبط أكثر من 17 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

جدة : البلاد

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط “17260” مخالفا خلال الأسبوع الماضي، منهم “10819” مخالفا لنظام الإقامة، و “4090” مخالفا لنظام أمن الحدود، و “2351” مخالفا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة “48405” وافدين مخالفين، منهم “40915” رجلا، و “7490” امرأة.

فيما تم إحالة “42495” مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة “2199” مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل “9239” مخالفا.