الأخيره

ضبط أكثر من 17 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

صحيفة البلادaccess_time14 / ربيع الآخر / 1445 هـ      28 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط “17260” مخالفا خلال الأسبوع الماضي، منهم “10819” مخالفا لنظام الإقامة، و “4090” مخالفا لنظام أمن الحدود، و “2351” مخالفا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة “48405” وافدين مخالفين، منهم “40915” رجلا، و “7490” امرأة.

فيما تم إحالة “42495” مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة “2199” مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل “9239” مخالفا.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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