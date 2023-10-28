شاهد.. تشيلسي يسقط أمام برينتفورد ورقم كارثي في ستامفورد بريدج

واصل تشيلسي نزيف النقاط وانهزم في ملعبه السبت (0-2) أمام ضيفه برينتفورد، لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).

وأمام 38 ألف مشجّع في ملعب (ستامفورد بريدج)، بقى رصيد تشيلسي عند 12 نقطة في المركز الـ11، بعد أن تلقى هزيمته الرابعة هذا الموسم.

سجّل هدفي اللقاء كل من قلب الدفاع الجامايكي إيثان بينوك في الدقيقة 58، والمهاجم الكاميروني براين مبيمو في الدقيقة السادسة بعد التسعين.

تشيلسي كان قد تعادل في الجولة الماضية في ملعب أرسنال بنتيجة (2-2) ليعود في الجولة الحالية وينهزم أمام برينتفورد، ويواصل نتائجه السيئة.

كما استمرت سلسلة نتائج الـ(بلوز) الكارثية في ملعبه (ستامفورد بريدج) بالموسم الحالي، حيث حقق 5 نقاط فقط من 6 مباريات خاضها في الملعب.

شاهد أهداف تشيلسي وبرينتفورد (0-2)