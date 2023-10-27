الرياضة 5 عيادات طبية في أرينا “لونجين”

الرياض – هاني البشر

جهزت العيادات الطبية في منافسات الجولة الختامية لبطولة لونجين العالمية ودوري الابطال العالمي لقفز الحواجز الرئيسية والمتحركة لاستقبال أكثر من 150 حالة في اليوم الواحد من المشاركين والمنظمين وحتى الزوار خلال أيام البطولة الثلاثة. وانطلقت منافسات الجولة الختامية للبطولة أمس الخميس في المنطقة الواقعة شرق مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض بمشاركة 138 فارس وفارسة، و16 فريقا. ويبلغ عدد أفراد الفريق الطبي المشارك 17 طبيبا وأخصائيا في العلاج الطبيعي والطوارئ والعناية المركزة؛ من بينهم تسعة كوادر سعودية موزعون في أربعة مواقع مختلفة في أرجاء أرينا البطولة، حيث يبدأ عملهم قبل انطلاق الأشواط خلال الفترة الصباحية حتى بعد ساعة من نهاية الشوط الأخير. وأكد عبد الله العتيبي أخصائي طبي طوارئ وعناية مركزة أن العيادة الرئيسة في أرينا البطولة مجهزة لاستقبال أكثر من 30 وقد يصل لـ 50 حالة وأكثر. وقال: ” إن العيادة الرئيسة وسيارات الإسعاف الأربع مجهزة لاستقبال أي حالة وفي أي وقت، حيث وضع في الاعتبار تغيرات الأجواء أيضا وحالة الضغط والسكري وغيرها بالإضافة للإصابات الرياضية”. وكشف العتيبي أن الفريق الطبي يملك اتفاقية أيضا مع مدينة الملك سعود الطبية لاستقبال الحالات الطارئة والحرجة، وقال “وفي الحالات الحرجة وإنقاذ الحياة نذهب بالمريض عن طريق الإسعاف للمستشفى السعودي الألماني، والتعاون من الجميع كبير للمساهمة مع العاملين هنا لإنجاح الحدث الرياضي”.