الرياضة 30 يوماً على انطلاق النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023

الرياض – هاني البشر

كشفت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية 2023 عن مواقع المنشآت الرياضية المستضيفة لمنافسات الدورة، التي تنطلق في الـ26 من نوفمبر حتى العاشر من ديسمبر المقبل في الرياض وجدة. وتضع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية اللمسات الأخيرة على 31 موقعاً لاستضافة منافسات الدورة، حيث سيحتضن مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، منافسات 16 رياضة هي كرة السلة 5X5، والكرة الطائرة في الصالة الخضراء، وكرة الطاولة وكرة السلة البارالمبية، وكرة الهدف، وررفع الأثقال البارالمبية وكرة الطاولة البارالمبية في قاعة الألعاب البارالمبية، والسباحة والسباق الثلاثي في صالة الرياضات المائية، والشطرنج والبلوت في صالة السباحة، والروبوت والرياضات اللاسلكية، والريشة الطائرة، والتجديف الداخلي في معهد إعداد القادة، والتنس في ملاعب التنس، والبولينج في مركز البولينج. كما تستضيف أندية وزارة الرياضة 7 منافسات وهي المبارزة ورفع الأثقال في الصالة الرياضية بنادي الرياض، وألعاب القوى البارالمبية والرجبي وألعاب القوى في مضمار نادي الرياض، وكرة قدم الصالات وكرة القدم خماسيات للصالات – الصم في صالة نادي النصر.

ويحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد منافسات 7 رياضات، هي الجمباز في صالة الجمباز، ومنافسات فنون القتال المتنوع والووشو والملاكمة التايلاندية والملاكمة في صالة الفنون القتالية، فيما ستقام منافسات السهام والكريكيت في الملعب الفرعي، أما منطقة الجمهور، فستحتضن هذا العام منافسات 5 رياضات هي كرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، وكرة السلة 3X3، والتسلق، والتزلج اللوحي. وستحتضن الأرينا الرياضية في جامعة الملك سعود منافسات 9 رياضات هي نهائيات كرة قدم الصالات، وكرة اليد في الصالة الرئيسية، ومنافسات المصارعة والتايكوندو والجوجيتسو والجودو والكاراتيه في الصالة الرياضية، والاسكواش في ملاعب الاسكواش، والدراجات في الطرق الرئيسية بالجامعة. فيما ستقام منافسات الجولف في ميدان ديراب للجولف، و منافسات رياضة المحركات (الكارتنج والدريفت) في ميدان ديراب، والرماية في ميدان الرماية بالأمن العام، وسباق الهجن في منطقة رماح، ومنافسات الفروسية – قفز الحواجز في نادي الفروسية بالجنادرية، ومنافسات الفروسية – القدرة في الخالدية، والألعاب الإلكترونية في المدينة الإعلامية السعودية “شماس”، والبادل في “إن 1 بادل”، وسيستضيف مركز “بلاك دايموند” منافسات البلياردو، بينما ستقام منافسات الملاحة الشراعية في نادي اليخوت بجدة، والتزلج الشراعي في منتجع لاجونا في جدة، والجيت سكي في درة العروس في جدة. يذكر أن الدورة تعتبر أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، بمشاركة أكثر من 8000 رياضي ورياضية، يتنافسون في 53 لعبة رياضية منها 6 ألعاب بارالمبية، و4 ألعاب استعراضية، و12 لعبة في فئة الشباب، وتندرج تحتها أكثر من 230 منافسة رياضية، على جوائز تعد الأعلى من نوعها وبقيمة تتخطى 250 مليون ريال.