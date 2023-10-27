قبل انطلاق موسم الرياض.. أساطير الملاكمة يتواجهون في مؤتمر نزال أشرس رجل على وجه الأرض

الرياض – هاني البشر
بحضور معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أقيم أمس في منطقة Kingdom Arena- إحدى مناطق موسم الرياض هذا العام- مؤتمر صحافي استباقي لنزال أشرس رجل على وجه الأرض، حضره طرفا النزال فرانسيس أنجانو، بطل الفنون القتالية المختلطة في الوزن الثقيل، ونظيره تايسون فيوري، بطل المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل.
وخلال المؤتمر أوضح البطل تايسون فيوري أنه ليس لديه أي شك في أنه سيقضي على خصمه يوم السبت، قائلا: “انجانو رجل قوي كبير ولديه لكمة قوية، لكن بالأخير لماذا أصبحت بطل العالم؟” قبل أن يرد عليه أنجانو على ذلك التصريح بقوله: “نعم فيوري هو الأفضل في الملاكمة، لكن هذا سينتهي يوم السبت”.
من جهته، أشار نجم الملاكمة كارلوس تاكام إلى أنه بالرغم من اعتقاد غالبية الجمهور أن الفوز سيكون من نصيب تايسون فيوري، إلا أنه يؤكد أن فرانسيس أنجانو هو من سيفوز بحزام موسم الرياض؛ لأن هذه المرة الأولى التي أشاهده فيها يتمرن ويستعد بهذا الجهد وهذه الطريقة.
وشارك في المؤتمر أبطال نزالات Undercard Fight من الملاكمين العالميين، مثل جاك مغان، والسبايدي دوران، وكارلوس تاكام، ومارتن باكولي، وأرسلانبيك ماخمودوف، وأنتوني رايت، وجوزيف باركر، وسايمون كين، وموسى إيتاوما، وفابيو واردلي، وأخيرا دايفيد أديليي الذي ظهر في المؤتمر مرتديا الزي السعودي.