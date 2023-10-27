الرياضة

الهلال يتغلب على الأهلي بثلاثية ويعزز صدارته لـ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time13 / ربيع الآخر / 1445 هـ      27 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عثمان الشمراني

حقق فريق الهلال فوزا غاليًا على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن.

سجل سافيتش الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة الأولي، قبل أن يضيف ميترو فيتش الهدف الثاني في الددقيقة 37، ولاعب الأهلي إيبانيز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 84. فيما أحرز سانت ماكسيمان هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 58.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة بالمركز الأول في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 22 نقطة في المركز الخامس.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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