الهلال يتغلب على الأهلي بثلاثية ويعزز صدارته لـ” روشن”

محمود العوضي- جدة
تصوير- عثمان الشمراني
حقق فريق الهلال فوزا غاليًا على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن.
سجل سافيتش الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة الأولي، قبل أن يضيف ميترو فيتش الهدف الثاني في الددقيقة 37، ولاعب الأهلي إيبانيز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 84. فيما أحرز سانت ماكسيمان هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 58.
بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة بالمركز الأول في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 22 نقطة في المركز الخامس.
هدددددف!⚽
يالها من بداية🔥🔥
سافيتش يعلن الهدف الأول في الكلاسيكو⚽
الهلال 1 × 0 الأهلي#الهلال_الاهلي | #الاهلي_الهلال
#Hilal_Ahli pic.twitter.com/8j0693rCbi
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 27, 2023
هدف ميتروفيتش في الكلاسيكو بصوت مدحت شلبي🎤🔥
الهلال 2 × 0 الأهلي#الهلال_الاهلي | #الاهلي_الهلال
#Hilal_Ahli pic.twitter.com/71WvWZxjpX
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 27, 2023
هدددددف!⚽
ماكسيمان يقلص الفارق للأهلي⚽🔥
الهلال 2 × 1 الأهلي#الهلال_الاهلي | #الاهلي_الهلال
#Hilal_Ahli pic.twitter.com/5Qro1g5SlA
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 27, 2023
⚽️هدف الهلال الثالث بصوت مدحت شلبي🔵🎤
الهلال 3 × 1 الأهلي#الهلال_الاهلي | #الاهلي_الهلال
#Hilal_Ahli pic.twitter.com/LzIP9wykmd
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 27, 2023