الرياضة المملكة تفوز بمقعد نائب رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات حتى 2025

البلاد- جدة فازت المملكة العربية السعـودية بمقعد نائب رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات حتى عام 2025م، بعد انتخاب وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعـد، خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد من وزراء الرياضة من مختلف الدول، وممثلي 191 دولة. وبهذه المناسبة، نوَّه الأستاذ عبدالعزيز المسعد بالدعم المستمر واللا محدود من قبل القيادة الرشيدة -حفظها الله-، والتوجيهات المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والتي تحرص على ضرورة مشاركة المملكة في التمثيل الدولي بمختلف المحافل والمناسبات الرياضية، وتعزيز تواجد الكفاءات السعودية في المنظمات الدولية. كما قدم المسعد شكره لسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا؛ الأستاذ فهد بن معيوف الرويلي، والأستاذ أحمد بن عبدالعزيز البليهد الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ومنسوبي مندوبية المملكة الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، على الجهود التي تقدمها المندوبية بشكل عام، بحضور المملكة الفعال في برامج اليونسكو كافة.