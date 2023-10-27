الفتح يعمق جراح الرائد ويرتقي لـ”الثالث”

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
واصل فريق الفتح عروضه القوية ونجح في الفوز على مضيفه الرائد 1/2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في بريدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن.
سجل توفيق بوحيمد الهدف الأول لصالح الفتح في الدقيقة 28. وأضاف كريستيان تيو الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 45+3.
وتمكن كريم بركاوي من تقليص الفارق بهدف للرائد من ركلة جزاء في الدقيقة 69 من عمر المباراة.
بهذا الفوز، رفع الفتح رصيده إلى 23 نقطة؛ ليحل في المركز الثالث في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الرائد عند 5 نقاط، في المركز الثامن عشر والأخير.
هدددددف!
توفيق بو حيمد يسجل أول أهداف الفتح🔥⚽
الرائد 0 × 1 الفتح#دوري_روشن_السعودي#الرائد_الفتح | #SSC pic.twitter.com/yG5D00d8a0
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 27, 2023
هدددددف!
كريستيان تيو يضيف ثاني الأهداف للفتح🔥⚽
الرائد 0 × 2 الفتح#دوري_روشن_السعودي#الرائد_الفتح | #SSC pic.twitter.com/Q1dQKhEWhZ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 27, 2023