الرياضة

الفتح يعمق جراح الرائد ويرتقي لـ”الثالث”

صحيفة البلادaccess_time13 / ربيع الآخر / 1445 هـ      27 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالرحمن الخزيم

واصل فريق الفتح عروضه القوية ونجح في الفوز على مضيفه الرائد 1/2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في بريدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن.

سجل توفيق بوحيمد الهدف الأول لصالح الفتح في الدقيقة 28. وأضاف كريستيان تيو الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 45+3.
وتمكن كريم بركاوي من تقليص الفارق بهدف للرائد من ركلة جزاء في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

بهذا الفوز، رفع الفتح رصيده إلى 23 نقطة؛ ليحل في المركز الثالث في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الرائد عند 5 نقاط، في المركز الثامن عشر والأخير.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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