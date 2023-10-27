 الفتح يتوج بطلًا لدوري بلياردو الكبار

الرياض- البلاد

‏بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي للبلياردو والسنوكر السيد محمد بن سالم النعيمي توج رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري اليوم الجمعة نادي الفتح كبطل للدوري السعودي الممتاز للأندية للبلياردو لدرجة الكبار بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي الاتحاد بنتيجة 4/1

في ختام الموسم الرياضي 2023 حيث أقيمت الأدوار النهائية وحفل الختام على صالة تدريب الاتحاد بحي اليرموك بمدينة الرياض.

وتم تتويج نادي الفتح بالميداليات الذهبية وكأس البطولة فيما توج نادي الاتحاد بالميداليات الفضية كوصيف وحصل نادي الأهلي على الميداليات البرونزية بعد أن جاء في المركز الثالث وجاء ناد مضر في المركز الرابع.

حضر مراسم التتويج مدير فرع وزارة الرياضة بمدينة الرياض الأستاذ يحي القرني وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر وعدد من الرياضيين والإعلاميين. وتم تكريم اللاعبين والمدربين والحكام المميزين خلال الموسم الرياضي.

من جانبه هنأ رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري نادي الفتح على تحقيق اللقب مشيدا بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه الدوري في هذا الموسم. ورحب الدكتور الشمري برئيس الاتحاد الآسيوي السيد محمد النعيمي بوجوده في المملكة وحضوره الحفل الختامي مقدما شكره له على الحضور.

وأضاف: “سعداء بما تحقق خلال هذا الموسم من إنجازات وأشكر كلا من عمل بجانبنا ليتحقق النجاح بهذا الشكل ونعد بأن يستمر التطور في منافسات البلياردو والسنوكر خلال المواسم القادمة”.

كما امتدح رئيس الاتحاد الآسيوي محمد بن سالم النعيمي ما شاهده من تطور في رياضة البلياردو والسنوكر السعودية ‘ وقال: “شيء يثلج الصدر يقوم به الاتحاد السعودي من أجل تطوير وإبراز اللعبة ودخولها الأندية يساهم في تطويرها وانتشارها” وأضاف” أحب أن أشكر الاتحاد السعودي على الدعوة وحسن الاستضافة وأتمنى كل التوفيق والنجاح.