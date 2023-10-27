الطائي يتغلب على الرياض 2/3

محمود العوضي- جدة
تغلب فريق الطائي على نظيره الرياض(3-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن.
سجل صالح العباس، الهدف الأول لصالح الرياض في الدقيقة الثامنة. ورد ماركو دوقانيتش بهدف التعادل لصالح الطائي في الدقيقة 28.
وأضاف ألفا سيميدو الهدف الثاني للطائي في الدقيقة 40. وتابع راكان الشملان بالهدف الثالث للطائي في الدقيقة 45+2. وتمكن بيراما توريه من تقليص الفارق بالهدف الثاني للرياض من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2 من عمر المباراة.
بتلك النتيجة، رفع الطائي رصيده إلى 10 نقاط؛ ليحتل المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الرياض عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.