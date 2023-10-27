“أليسون لي” تتصدر بطولة أرامكو لجولف السيدات بالرياض

فريقا سيجاندا وبرونتي يتشاركان صدارة منافسات الفرق

الرياض – هاني البشر

تمكنت الأمريكية “أليسون لي” من تسجيل 11 ضربة تحت المعدل منحتها صدارة منافسات الأفراد في أول أيام سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وعادلت بها الرقم القياسي لأفضل نتيجة في جولة افتتاحية في تاريخ بطولات الجولة الأوروبية للسيدات، وجاءت 8 ضربات منها بشكل متتالي لتنجح أيضًا في معادلة الرقم القياسي لأكثر عدد متتالي من الضربات تحت المعدل.

وحلّت الأسترالية “منجي لي” في المركز الثاني بتسجيلها 9 ضربات تحت المعدل، في حين تقاسمت 8 لاعبات المركز الثالث بتسجيلهم 7 ضربات تحت المعدل وهم: التشيكية جانا ميليتشوفا، والإيطالية فيرجينيا إلينا كارتا، والدنماركية نيكول بروتش إيستراب، والإسبانية كارلوتا سيجاندا، والأسكتلندية كايلي هنري، والسويدية بيرنيلا ليندبيرغ، والإنجليزية تشارلي هول، والويلزية كلوي ويليامز.

وقالت أليسون لي: “بشكل عام لعبت بشكل جيد، وسددت الضربات بطريقة مميزة، ونجحت في وضع الكرة في مواقع مناسبة، وتمكنت من تسجيل مجموعة من الضربات القصيرة الرائعة، كان أحد تلك الأيام التي يسير فيها كل شيء بالطريقة المثالية وتشعر فيها بأن رياضة الجولف سهلة، وقلت لمساعدي هذا الشيء خلال المنافسات، ولكن بالطبع ليس هذا هو الحال في كل مرة. ما زال هناك أيام أخرى، ولكن أشعر بالراحة على أرضية ملعب نادي الرياض للجولف، فهو ملعب يتيح لك فرصة تسجيل ضربات تحت المعدل بشكل أكبر”.

وفي منافسات الفرق، تشارك فريق الإسبانية كارلوتا سيجاندا وإلى جانبها كل من (الإيطالية أليساندرا فانالي، والتشيكية سارا كوسكوفا، ولجين خليل أحد مواهب جولف السعودية)، وفريق الإنجليزية برونتي لو وإلى جانبها كل من (مواطنتها ميغان ماكلارين، والويلزية كلوي ويليامز، والسعودي محمد المصباحي)، صدارة منافسات الفرق بتسجيل كل فريق 21 ضربة تحت المعدل.

وقالت كارلوتا سيجاندا: “لعبنا بشكل رائع كفريق، ونجحنا في تسجيل ضربات بيردي عديدة، وكان من الممتع مشاهدة الضربات المميزة اللاتي سجلنها زميلاتي. الجميع يعلم مدى إعجابي بمنافسات الفرق، وأتمنى أن نحظى بيوم جيد غدًا وننجح في الحصول على اللقب”. وعن مشاركة لجين خليل في فريقها والأداء الذي قدمته خلال اليوم الأول، أضافت سيجاندا: “لعبت لجين بطريقة رائعة، فهذا هو الملعب الذي تلعب فيه بشكل مستمر، بإمكانك أن تشعر بمدى حبها للعبة ورغبتها في أن تحترفها. لقد نجحت في تسجيل ضربات قصيرة مهمة، وقامت بعمل مميز”.

وعبّرت لجين عن سعادتها بالمشاركة في البطولة إلى جانب نخبة لاعبات الجولف على مستوى العالم، وقالت: “شعور لا يوصف، من الرائع أن ألتقي بكارلوتا وأن ألعب معها في نفس الفريق، فهي من أفضل لاعبات العالم وشاهدتها مؤخرًا وهي تشارك في كأس سولهايم وما قامت به كان مذهلًا بالفعل. فخورة بمشاركتي في البطولة، إنها خطوة إضافية في كسبي للمزيد من الخبرات والتعرف بشكل أكبر على ما ينتظرني في الجولات العالمية في يوم ما”.

سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة تعتبر أول بطولة احترافية للجولف تقام في العاصمة الرياض، والتي تستمر لمدة 3 أيام ابتداءً من 27 أكتوبر ويستضيفها ملعب نادي الرياض للجولف بمجموع جوائز يبلغ مليون دولار.

وستحسم منافسات الفرق يوم غد مع تتويج الفريق الفائز بنهايتها بكأس البطولة ومبلغ 500,000 دولار، بينما تتنافس اللاعبات اللاتي حققن أفضل نتائج فردية واللاعبات المتأهلات للمرحلة النهائية في ثالث أيام البطولة لتحديد اللاعبة الفائزة بكأس المنافسات الفردية وأكبر حصة من مجموع الجوائز البالغة 500,000 دولار.